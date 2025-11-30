Gefährliche "Pocket-Calls"Jetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 20: Gefährliche "Pocket-Calls"
68 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Bei der vierten Dinnerparty gibt es bereits zu Beginn viel Drama und Diskussionen. Tayla bekommt mit, wie abwertend ihr Ehemann über sie gesprochen hat, und Dan streitet ab, jemals etwas Negatives über seine Frau Sandy gesagt zu haben. Doch Evelyn lässt nicht locker und versucht, aus Dan die Wahrheit herauszubekommen. Während der ganzen Streitigkeiten scheinen sich Claire und Jesse wieder näherzukommen.
Alle Staffeln im Überblick
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)