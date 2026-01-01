Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 36: Ein letzter Rückblick
74 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Die Kandidaten treffen sich gemeinsam mit den Experten zu einem abschließenden Rückblick. Dabei schauen die Teilnehmer der Show zurück und besprechen, was in den Beziehungen gut gelaufen ist und was nicht. Einige der Paare sind nach dem Experiment zusammengeblieben, während andere in einem großen Streit auseinandergegangen sind.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Arrow International GmbH