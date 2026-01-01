Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 35: Zu Rede gestellt
73 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Alle Kandidaten der Show treffen sich bei einer Dinnerparty. Lyndall hat erfahren, dass Cam und eine andere Kandidatin sich während des Experiments Nacktbilder gegenseitig geschickt haben. Alyssa ist immer noch verletzt, weil Duncan die Ehe nicht weiterführen wollte. Die junge Frau glaubt, dass ihr Ex-Mann unehrliche Absichten hatte, und konfrontiert ihn während des Abendessens. Auch Harrison beginnt wieder einmal einen Streit mit Bronte.
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Arrow International GmbH