Alle Kandidaten der Show treffen sich bei einer Dinnerparty. Lyndall hat erfahren, dass Cam und eine andere Kandidatin sich während des Experiments Nacktbilder gegenseitig geschickt haben. Alyssa ist immer noch verletzt, weil Duncan die Ehe nicht weiterführen wollte. Die junge Frau glaubt, dass ihr Ex-Mann unehrliche Absichten hatte, und konfrontiert ihn während des Abendessens. Auch Harrison beginnt wieder einmal einen Streit mit Bronte.

