Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Der Realitätscheck

sixxStaffel 10Folge 30vom 04.01.2026
Der Realitätscheck

Folge 30: Der Realitätscheck

61 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

Die Kandidaten erreichen die nächste Etappe des Experiments und kehren für eine Woche in ihren Alltag zurück. Cam zeigt Lyndall seine Heimat und stellt sie seinen Freunden vor. Doch Lyndall fehlt Cams Zuneigung, was schließlich zu einer Auseinandersetzung führt. Auch zwischen Duncan und Alyssa kriselt es: Die junge Frau wird wegen ihres Kindes nicht viel Zeit für eine Beziehung haben. Nun fragt sich Duncan, ob eine Ehe mit Alyssa sinnvoll ist.

