Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 30: Der Realitätscheck
61 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Die Kandidaten erreichen die nächste Etappe des Experiments und kehren für eine Woche in ihren Alltag zurück. Cam zeigt Lyndall seine Heimat und stellt sie seinen Freunden vor. Doch Lyndall fehlt Cams Zuneigung, was schließlich zu einer Auseinandersetzung führt. Auch zwischen Duncan und Alyssa kriselt es: Die junge Frau wird wegen ihres Kindes nicht viel Zeit für eine Beziehung haben. Nun fragt sich Duncan, ob eine Ehe mit Alyssa sinnvoll ist.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Arrow International GmbH