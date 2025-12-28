Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 31: Auf dem Prüfstand
58 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Obwohl Bronte bereit ist, zu Harrison nach Sydney umzuziehen, will sie ihrem Mann dennoch ihre Heimatstadt Perth zeigen. Harrison zweifelt an den Absichten seiner Frau, was zu einem großen Streit führt. Währenddessen plant Melinda ein romantisches Picknick, das allerdings ebenfalls in einer großen Auseinandersetzung endet. Bei einem Essen mit Evelyns Mutter gesteht Rupert, dass er sich noch keine Gedanken über die gemeinsame Zukunft mit seiner Frau gemacht hat.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Arrow International GmbH