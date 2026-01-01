Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 10Folge 34vom 18.01.2026
60 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Die letzten drei Paare bereiten sich auf die Erneuerung der Eheversprechen vor. Obwohl Tahnee und Ollie eine harmonische Ehe geführt haben, zweifeln die beiden an der Fernbeziehung, die sie im echten Leben führen müssen. Währenddessen überlegt Evelyn, ob Rupert der richtige Mann für sie ist. Auch Lyndall und Cam müssen sich überlegen, ob sie ihre Ehe außerhalb der Show weiterführen möchten.

