Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 33: Das große Finale
64 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Der Zeitpunkt für die Erneuerung der Eheversprechen ist gekommen. Die ersten zwei Paare müssen sich nun gut überlegen, ob sie ihre Ehe im wahren Leben fortführen wollen. Melindas und Laytons gemeinsame Zeit war geprägt von ständigen Höhen und Tiefen. Auch die Beziehung zwischen Duncan und Alyssa musste viele Hürden überwinden. Werden die beiden Paare trotzdem die Show als Ehepartner verlassen?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Arrow International GmbH