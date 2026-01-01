Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Das große Finale

sixxStaffel 10Folge 33vom 11.01.2026
Das große Finale

Das große FinaleJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 33: Das große Finale

64 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Der Zeitpunkt für die Erneuerung der Eheversprechen ist gekommen. Die ersten zwei Paare müssen sich nun gut überlegen, ob sie ihre Ehe im wahren Leben fortführen wollen. Melindas und Laytons gemeinsame Zeit war geprägt von ständigen Höhen und Tiefen. Auch die Beziehung zwischen Duncan und Alyssa musste viele Hürden überwinden. Werden die beiden Paare trotzdem die Show als Ehepartner verlassen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
sixx
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Alle 5 Staffeln und Folgen