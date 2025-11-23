Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

sixxStaffel 10Folge 19vom 23.11.2025
Folge 19: Trommeln für die Liebe

64 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Um Jesses Vertrauen wiederzugewinnen, plant Claire Unternehmungen, die Jesse besonders gut gefallen. Währenddessen sitzt Sandy zu Hause und wartet auf ihren Mann, der seine ganze Zeit mit Sport verbringt. Als sie ihn damit konfrontiert, reagiert Dan mit Unverständnis. Zudem ruft Rupert seine Frau Evelyn aus Versehen während eines Männerabends an. Evelyn hört, dass Dan sehr respektlos über Sandy spricht. Nun überlegt die junge Frau, ob sie Sandy davon erzählen soll oder nicht...

