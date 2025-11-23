Trommeln für die LiebeJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 19: Trommeln für die Liebe
64 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Um Jesses Vertrauen wiederzugewinnen, plant Claire Unternehmungen, die Jesse besonders gut gefallen. Währenddessen sitzt Sandy zu Hause und wartet auf ihren Mann, der seine ganze Zeit mit Sport verbringt. Als sie ihn damit konfrontiert, reagiert Dan mit Unverständnis. Zudem ruft Rupert seine Frau Evelyn aus Versehen während eines Männerabends an. Evelyn hört, dass Dan sehr respektlos über Sandy spricht. Nun überlegt die junge Frau, ob sie Sandy davon erzählen soll oder nicht...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)