Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Mit offenem Visier

sixxStaffel 10Folge 32vom 11.01.2026
Mit offenem Visier

Mit offenem VisierJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 32: Mit offenem Visier

69 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Bei der letzten Dinnerparty des Experiments erscheinen Bronte und Harrison getrennt. Das Paar hat seit dem großen Streit in Perth kein Wort miteinander gesprochen. Während des Abendessens eskaliert die Auseinandersetzung zwischen den beiden. Zudem geben die Experten jedem Paar eine Box mit Fragen, woraufhin Melinda Layton gesteht, dass sie sich in ihn verliebt hat. Doch seine Reaktion auf das Liebesgeständnis enttäuscht die junge Frau...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
sixx
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Alle 5 Staffeln und Folgen