Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 4: Die Sache mit der Intimität
70 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 6
Bisher hatte Caitlin kein Glück in der Liebe. Als sie Shannon das erste Mal vor dem Altar sieht, glaubt sie, den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Alyssa ist bei den Mormonen in den USA aufgewachsen und hat eine schwierige Kindheit hinter sich. Duncan ist von Anfang an von der jungen Frau begeistert und hofft, mit ihr eine Familie gründen zu können. Währenddessen erhalten die Paare in den Flitterwochen eine Wahrheitsbox mit Fragen. Doch die Offenbarungen erzeugen auch Probleme?
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
6
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)