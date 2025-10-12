Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Mamabärs Hochzeit

sixxStaffel 10Folge 5vom 12.10.2025
Mamabärs Hochzeit

Mamabärs HochzeitJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 5: Mamabärs Hochzeit

76 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12

Die alleinerziehende Melissa wünscht sich einen Mann fürs Leben. Vor dem Altar ist sie begeistert von Josh, doch ihre Freundinnen zweifeln an der Verbindung zwischen dem frischvermählten Paar. Layton hat sich lange Zeit auf seine Karriere konzentriert, weshalb die Experten ihn mit Melinda zusammenbringen. Die junge Frau ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau und hat hohe Erwartungen an ihren neuen Ehemann. Allerdings scheint Melinda von ihrem Match nicht begeistert zu sein.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
sixx
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Alle 5 Staffeln und Folgen