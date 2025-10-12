Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Staffel 10Folge 6vom 12.10.2025
Folge 6: Schmetterlinge und Herzschmerz

Folge vom 12.10.2025

Die Kandidaten begegnen sich zum ersten Mal bei einer Dinnerparty. Während sich die meisten auf das Treffen freuen, kommen Claire und Jesse wegen eines Streits getrennt bei der Location an. Nun sind alle gespannt zu erfahren, was zwischen dem Paar vorgefallen ist. Zudem glaubt Melinda nicht, dass Harrison ernsthafte Absichten mit seiner Frau Bronte hat und konfrontiert ihn damit.

