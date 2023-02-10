Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 1: Das Abenteuer beginnt
67 Min.Folge vom 10.02.2023Ab 6
Bevor sich die 16 Singles auf den Weg zum Altar begeben, feiern alle erst einmal ihren Junggesellenabschied. Dabei bleiben die jeweiligen Paare, die von den Experten füreinander ausgesucht wurden, getrennt, damit die erste Begegnung am Hochzeitstag stattfinden kann. Am nächsten Tag werden die ersten zwei Paare verheiratet. Megan und Robert sowie Ant und Nikita trauen sich, ihre große Liebe auf einem unkonventionellen Weg zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)