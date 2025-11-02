Zum Inhalt springenBarrierefrei
Seven.One Studios InternationalStaffel 6Folge 24
33 Min.Ab 6

Tom Read Wilson, Olga Koch und Sam Thompson besprechen gemeinsam mit der Moderatorin AJ Odudu das Thema Sex. Sie analysieren die Beziehung und Intimität jedes Pärchens und finden viele Gemeinsamkeiten zwischen den Kandidaten. Die Fans beteiligen sich an dem Gespräch und erzählen, an welchen ungewöhnlichen Orten sie bereits sexuell aktiv waren.

