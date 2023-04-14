Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 17: Auf der Zielgeraden
42 Min.Folge vom 14.04.2023Ab 6
Das Experiment nähert sich dem Ende und die Paare gehen auf ein letztes gemeinsames Date. Tayah und Adam können ihr Glück während eines Helikopterfluges kaum fassen. Derweil ist sich Marilyse nicht sicher, wie ihre Zukunft mit ihrem Ehemann aussehen wird. Auch Matt und Dan wissen nicht, wie es weiter gehen soll, weil sie sich nicht auf einen gemeinsamen Wohnort einigen können.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)