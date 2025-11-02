Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 12: Zickenkrieg und Liebesschwüre
43 Min.Ab 6
Zum ersten Mal seit der Hochzeit verbringen die Paare einen Tag getrennt voneinander. Die Frauen und Matt genießen ein Picknick und die Männer treffen sich auf ein Bier. Die zwei Gruppen besprechen ihre jeweiligen Beziehungen. Dabei kommt es in der weiblichen Runde zu einem hitzigen Streit zwischen einigen Kandidatinnen. Werden sie diesen friedlich lösen können? Die Ehegatten dagegen sind ganz entspannt und reden unter anderem auch über ihre Gefühle.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)