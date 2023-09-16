Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 21: Alles in allem
48 Min.Folge vom 16.09.2023Ab 6
Sechs Wochen nach Ende des Experiments treffen sich erneut alle Kandidaten und Experten. Mit Bedauern stellen diese fest, dass das Eheleben nicht bei allen funktioniert hat. Nacheinander erzählen die ursprünglich zusammengeführten Pärchen, was in der Zeit nach dem Experiment passiert ist. Welche Paare sind nach der Show noch verheiratet und wessen Ehe ist gescheitert?
