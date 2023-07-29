Doppelschocker auf dem SofaJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 8: Doppelschocker auf dem Sofa
67 Min.Folge vom 29.07.2023Ab 6
Der Tag der ersten Entscheidung steht an: Wer möchte gehen und wer will der Ehe eine Chance geben? Die Paare werden nacheinander aufgerufen und die Experten stellen Fragen zu der bisherigen gemeinsamen Zeit. Die anderen verbliebenen Teilnehmer können das Spektakel in Ruhe beobachten. Kurz vor Schluss wird ein Geheimnis gelüftet, das zu einer Eskalation führt, mit der niemand gerechnet hätte.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)