Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Der große Zoff

Seven.One Studios InternationalStaffel 6Folge 13
Der große Zoff

Der große ZoffJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Folge 13: Der große Zoff

52 Min.Ab 6

Die letzte gemeinsame Dinnerparty steht bevor. Vorab haben sich die Experten eine Aufgabe überlegt: Jeder kann anonym einen Brief an ein anderes Paar schreiben und alle positiven sowie negativen Gedanken äußern. Beim Abendessen werden die Botschaften von den jeweiligen Pärchen laut vorgelesen. Aufgrund von Megans Fehltritt einige Wochen zuvor, sind die an sie gerichteten Zeilen nicht sehr freundlich. Zudem folgt eine große Auseinandersetzung zwischen Morag und Josh.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Seven.One Studios International
Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Alle 2 Staffeln und Folgen