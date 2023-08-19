Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Liebe und Leid

sixxStaffel 6Folge 14vom 19.08.2023
Folge 14: Liebe und Leid

45 Min.Folge vom 19.08.2023Ab 6

Die verbliebenen sieben Pärchen versammeln sich nun zum letzten Mal, um eine Entscheidung zu treffen, wie es in der jeweiligen Ehe weitergehen soll. Die Erlebnisse der vergangenen Wochen haben jedes Paar einander nähergebracht. Doch reicht diese Verbindung für eine gemeinsame Zukunft aus?

