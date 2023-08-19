Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 14: Liebe und Leid
45 Min.Folge vom 19.08.2023Ab 6
Die verbliebenen sieben Pärchen versammeln sich nun zum letzten Mal, um eine Entscheidung zu treffen, wie es in der jeweiligen Ehe weitergehen soll. Die Erlebnisse der vergangenen Wochen haben jedes Paar einander nähergebracht. Doch reicht diese Verbindung für eine gemeinsame Zukunft aus?
Genre:Reality, Romanze
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)