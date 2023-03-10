Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 9: Machtspielchen
45 Min.Folge vom 10.03.2023Ab 6
Die Experten haben sich eine besondere Aufgabe für die Pärchen überlegt, damit diese sich besser kennenlernen und Kompromisse eingehen können. Jeweils eine Person in der Beziehung darf entscheiden, was sie unternehmen werden. In einigen Fällen führt es zu Streit und Diskussionen. Nach Megans Fehltritt ist die Stimmung zwischen ihr und Robert angespannt. Werden sich die beiden nach einem gemeinsamen Ausflug näherkommen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)