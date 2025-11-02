Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Dunkle Wolken ziehen auf

Seven.One Studios InternationalStaffel 6Folge 18
Dunkle Wolken ziehen auf

Dunkle Wolken ziehen aufJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Folge 18: Dunkle Wolken ziehen auf

43 Min.Ab 6

Die Kandidaten versammeln sich zur letzten Dinnerparty. Nach dem Essen werden verschiedene Fragen laut vorgelesen. Manche richten sich an einzelne Paare und andere an die gesamte Gruppe. Dabei sollen die Teilnehmer bewerten, welches Match am besten harmoniert. Einige Geständnisse sorgen dabei für eine emotionale Wendung des Abends.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Seven.One Studios International
Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Alle 2 Staffeln und Folgen