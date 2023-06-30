Zwei Superfans auf der CouchJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 26: Zwei Superfans auf der Couch
32 Min.Folge vom 30.06.2023Ab 6
Am Rückblick der Staffel nehmen mehrere Kandidaten teil. Die Witze auf Kosten der Teilnehmer von der Moderatorin AJ Odudu nehmen alle mit Humor. Tayah und Adam teilen allen mit, dass sie nochmal eine große Hochzeit planen. Zudem verraten die Stargäste, welche Momente der Show sie am liebsten haben.
Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Genre:Reality, Talk
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)