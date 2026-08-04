Vikings wollen gegen Wroclaw weiße Weste behalten!Jetzt kostenlos streamen
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Folge 10: Vikings wollen gegen Wroclaw weiße Weste behalten!
26 Min.Folge vom 04.08.2026
Es wird wieder ernst für die Vienna Vikings in der AFLE! Am Samstag den 8.8. (Sportclub-Platz, 18 Uhr) wartet mit den Wroclaw Panthers das zehnte Saisonspiel der diesjährigen Saison. Gegen die Polen soll die blütenweiße Weste weiter bestehen. Im Studiotalk „Home of Football“ haben wir bei Linebacker Noel Swancar nachgefragt.
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Genre:Sport, Talk
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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