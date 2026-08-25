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Vikings im Semifinale! Next Stop: Golden Bowl 2026

krone.tvStaffel 2026Folge 13vom 25.08.2026
Vikings im Semifinale! Next Stop: Golden Bowl 2026

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Folge 13: Vikings im Semifinale! Next Stop: Golden Bowl 2026

27 Min.Folge vom 25.08.2026

Albert Wiesigstrauch und die Vienna Vikings schließen den Grunddurchgang mit einem klaren Sieg gegen die Firenze Red Lions ab. Nach elf Erfolgen aus zwölf Spielen in der Regular Season, geht es ab kommender Woche im Semifinale der American Football League um den Einzug ins Endspiel. Der deutsche Runningback spricht über die bisherige Saison-Bilanz, die Herangehensweise für Samstag und auch über die Affinität zu Flag Football.

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