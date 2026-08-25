Vikings im Semifinale! Next Stop: Golden Bowl 2026Jetzt kostenlos streamen
Home of Football
Folge 13: Vikings im Semifinale! Next Stop: Golden Bowl 2026
27 Min.Folge vom 25.08.2026
Albert Wiesigstrauch und die Vienna Vikings schließen den Grunddurchgang mit einem klaren Sieg gegen die Firenze Red Lions ab. Nach elf Erfolgen aus zwölf Spielen in der Regular Season, geht es ab kommender Woche im Semifinale der American Football League um den Einzug ins Endspiel. Der deutsche Runningback spricht über die bisherige Saison-Bilanz, die Herangehensweise für Samstag und auch über die Affinität zu Flag Football.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Home of Football
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2026: krone.tv
Enthält Produktplatzierungen