Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Home of Football

Keine perfekte Saison – Wroclaw besiegt Vikings!

krone.tvStaffel 2026Folge 11vom 18.08.2026
Keine perfekte Saison – Wroclaw besiegt Vikings!

Keine perfekte Saison – Wroclaw besiegt Vikings!Jetzt kostenlos streamen

Home of Football

Folge 11: Keine perfekte Saison – Wroclaw besiegt Vikings!

26 Min.Folge vom 18.08.2026

Mit der perfekten Saison wird es nichts für die Footballer der Vienna Vikings in der AFLE! Die Calaycay-Truppe musste sich den Panthers Wrocław mit 31:34 geschlagen geben. Für Offense-Coach Jorden Neuman ein großes Problem – die Statistik spricht allerdings eine andere Sprache, wie „Krone“-Redakteur Felix Cerny in der neuen Ausgabe von „Home of Football“ erklärt.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Home of Football
krone.tv
Home of Football

Home of Football

Alle 1 Staffeln und Folgen