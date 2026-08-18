Keine perfekte Saison – Wroclaw besiegt Vikings!Jetzt kostenlos streamen
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Folge 11: Keine perfekte Saison – Wroclaw besiegt Vikings!
26 Min.Folge vom 18.08.2026
Mit der perfekten Saison wird es nichts für die Footballer der Vienna Vikings in der AFLE! Die Calaycay-Truppe musste sich den Panthers Wrocław mit 31:34 geschlagen geben. Für Offense-Coach Jorden Neuman ein großes Problem – die Statistik spricht allerdings eine andere Sprache, wie „Krone“-Redakteur Felix Cerny in der neuen Ausgabe von „Home of Football“ erklärt.
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Genre:Sport, Talk
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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