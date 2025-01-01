Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 15: 7 Kugeln für Kenda
44 Min.Ab 12
In den ersten Jahren seiner Polizistenkarriere besticht Joe Kenda durch seine schnelle Auffassungsgabe und verlässliche Intuition. Eines Abends bringt ihn jedoch genau diese in Lebensgefahr. Er folgt einer Gruppe Störenfriede in eine Bar. Auf dem Parkplatz vor der Bar zückt jemand eine Waffe ...
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12GEWALT, ANGST
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen