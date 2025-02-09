Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Der Outlaw

Staffel 5Folge 11vom 09.02.2025
Der Outlaw

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 11: Der Outlaw

44 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 16

Während einer warmen Frühlingsnacht ereignet sich in der Stammkneipe der berüchtigten Biker-Gang "The Sons of Silence" ein tödlicher Schusswechsel. Ermittler Joe Kenda erreicht den chaotischen Tatort und verschafft sich einen ersten Überblick. Anschließend taucht er ein in die düstere Welt der Biker und Verbrecher.

