Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 13: Liebe hat viele Facetten
44 Min.Ab 16
Ein Familienhund kehrt mit einem grausigen Fund zu seinen Besitzern zurück: Er legt einen abgetrennten Kopf vor die Haustür. Ermittler Joe Kenda und dem Team aus der Forensik gelingt es, den Toten zu identifizieren und auch seinen Körper zu finden. Wer hat die schwangere Diane Pelkey kaltblütig ermordet?
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16GEWALT, ANGST
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
