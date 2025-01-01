Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 1: Wer ist Jamal?
45 Min.Ab 16
Die zweifache Mutter Pamela Edwards wird kaltblütig in ihrem eigenen Zuhause erschossen. Ermittler Joe Kenda folgt jedem Hinweis, den er bekommt, bis er schließlich den Täter ausfindig macht. Dieser tritt schwer bewaffnet die Flucht an und die Polizei begibt sich sogleich auf eine halsbrecherische Verfolgungsjagd quer durch Colorado Springs.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen