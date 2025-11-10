Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 5: Ein einsamer Tod
45 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 16
Ein Mann namens Keith Andrews wird erstochen. Kurz nach der Tat stellt sich ein Mann freiwillig der Polizei. Er behauptet, Keith aus Notwehr getötet zu haben. Ermittler Joe Kenda geht der Aussage auf den Grund und erfährt, dass der Mann nicht die ganze Geschichte erzählt hat ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen