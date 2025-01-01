Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 7: Tod in der Badewanne
44 Min.Ab 16
Cheryl Brantner liegt tot in der Badewanne. Ihre eigenen Kinder finden sie und alarmieren sofort die Polizei. Ermittler Joe Kenda muss nun herausfinden, ob es sich um einen Unfall oder Mord handelt. Er besucht die örtliche Schule und erfährt von allerhand Geheimnissen in der Nachbarschaft ...
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
