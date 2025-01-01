Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Tod in der Badewanne

Rive Gauche TelevisionStaffel 5Folge 7
Tod in der Badewanne

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 7: Tod in der Badewanne

44 Min.Ab 16

Cheryl Brantner liegt tot in der Badewanne. Ihre eigenen Kinder finden sie und alarmieren sofort die Polizei. Ermittler Joe Kenda muss nun herausfinden, ob es sich um einen Unfall oder Mord handelt. Er besucht die örtliche Schule und erfährt von allerhand Geheimnissen in der Nachbarschaft ...

