Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 19: Die Bombe im Müllcontainer
44 Min.Ab 12
Der 13-jährige Daniel Carson stirbt bei der Explosion eines Müllcontainers. Anscheinend wurde dort eine Bombe platziert und es ist nicht die einzige, die sich in der Umgebung versteckt. Ermittler Joe Kenda muss zunächst herausfinden, für wen die Bombe eigentlich bestimmt war. Daraufhin begibt er sich auf den Schwarzmarkt für selbsthergestellte Bomben.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen