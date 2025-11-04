Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rive Gauche TelevisionStaffel 5Folge 20vom 04.11.2025
Folge 20: Die Bestie von nebenan

44 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 16

Eine Frau wird in ihrem Zuhause von einem maskierten Mann sexuell missbraucht - und sie ist nicht die Einzige. Viele weitere Frauen aus der Umgebung melden sich bei der Polizei mit derselben Täterbeschreibung. Ermittler Joe Kenda macht sich auf die Suche nach einem Serienvergewaltiger, dessen gewalttätiges Verhalten von Tat zu Tat immer unberechenbarer wird ...

Rive Gauche Television
