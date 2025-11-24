Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 9: Mord vor der Haustür
45 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 16
Der Vietnam-Kriegsveteran Charles Walker liegt bewusstlos am Boden. Er wurde mit mehreren Messerstichen traktiert und stirbt schließlich an seinen schweren Verletzungen. Ermittler Joe Kenda glaubt an eine Beziehungstat, doch im Laufe der Recherchen stellt sich heraus, dass mehrere Menschen in den Mordfall verwickelt sind. Wer ist der Killer?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16GEWALT, ANGST
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen