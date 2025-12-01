Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Der Haken in der Decke

Rive Gauche TelevisionStaffel 5Folge 16vom 15.12.2025
Der Haken in der Decke

Der Haken in der DeckeJetzt kostenlos streamen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 16: Der Haken in der Decke

45 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 16

Als Teenager die Leiche von Roy Johnson mitten auf der Straße finden, steht Lt. Joe Kenda vor einem Rätsel: Wie kam der Mann dorthin, und hat sein Tod etwas mit einem Fall von häuslicher Gewalt zu tun, der ein kürzlich gemeldet wurde, aber in einiger Entfernung zum Tatort stattfand? Außerdem: Ein verstörter Mann meldet den vermeintlichen Suizid seiner Frau, Josie Hancock ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Rive Gauche Television
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Alle 8 Staffeln und Folgen