Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 16: Der Haken in der Decke
45 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 16
Als Teenager die Leiche von Roy Johnson mitten auf der Straße finden, steht Lt. Joe Kenda vor einem Rätsel: Wie kam der Mann dorthin, und hat sein Tod etwas mit einem Fall von häuslicher Gewalt zu tun, der ein kürzlich gemeldet wurde, aber in einiger Entfernung zum Tatort stattfand? Außerdem: Ein verstörter Mann meldet den vermeintlichen Suizid seiner Frau, Josie Hancock ...
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16GEWALT, ANGST
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
