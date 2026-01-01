Staffel 1Folge 39
KorpsgeistJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 39: Korpsgeist
44 Min.Ab 12
Die Polizistin Larissa Nebel liegt nach einem brutalen Mordanschlag im Koma. Ihr Vater, Revierleiter Hermann Nebel und Larissas Kollegen haben sich auf Johannes Strasser eingeschossen und überschreiten die Grenzen legaler Ermittlungsarbeit. Christian Vorländer will herausfinden, ob sein Mandant ein Mörder ist, oder ob die Polizei ihm mit aller Kraft etwas anhängen will und dabei weit übers Ziel hinausschießt.
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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1