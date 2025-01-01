Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der verlorene Tag

Der verlorene TagJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 63: Der verlorene Tag

45 Min.Ab 12

Ein brutaler Banküberfall reißt eine unschuldige Angestellte aus dem Leben. Der skrupellose Täter bleibt unerkannt. Der Hauptverdächtige Simon Hilger ist selbst schwerverletzt - und kann sich an nichts mehr erinnern. Seine Frau ruft verzweifelt Benita Brückner zu Hilfe. Die Rechtsanwältin muss herausfinden, wer Simon Hilger töten wollte und wer wirklich hinter dem Banküberfall steckt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen