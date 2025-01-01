Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Keller

Im KellerJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 33: Im Keller

44 Min.Ab 12

Elena Kaspar hat ihren Mann Michael kurzerhand vor die Tür gesetzt - mit allen Konsequenzen. Ein scheußlicher Rosenkrieg beginnt. Als Elena fast von einem herabfallenden Dachbalken getroffen wird, ist ihr sofort klar: Das war ein Mordanschlag. Aber steckt wirklich ihr Mann hinter allem? Schafft es Alexander Stephens zwischen den Parteien zu vermitteln, um noch Schlimmeres zu verhindern?

