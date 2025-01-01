Staffel 2Folge 33
Im KellerJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 33: Im Keller
44 Min.Ab 12
Elena Kaspar hat ihren Mann Michael kurzerhand vor die Tür gesetzt - mit allen Konsequenzen. Ein scheußlicher Rosenkrieg beginnt. Als Elena fast von einem herabfallenden Dachbalken getroffen wird, ist ihr sofort klar: Das war ein Mordanschlag. Aber steckt wirklich ihr Mann hinter allem? Schafft es Alexander Stephens zwischen den Parteien zu vermitteln, um noch Schlimmeres zu verhindern?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH