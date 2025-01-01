Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abgesang

Abgesang

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 37: Abgesang

45 Min.Ab 12

Einen eigenen Song im Radio zu hören ist der Traum aller Musiker. Auch der 22-jährige Rapper Mike Odis wünscht sich nichts sehnlicher. Doch die Konkurrenz schläft nicht und plötzlich steht Mike im Verdacht, ein Betrüger zu sein! Er soll seinen neuen Song nicht selbst geschrieben, sondern einfach nur geklaut haben. Sein ärgster Konkurrent setzt ihm massiv zu. Ein Krieg zwischen den Rappern bricht los. Alexander Hold hat Mike beim Drogenentzug begleitet und eilt ihm nun zu Hilfe.

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen