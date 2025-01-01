Staffel 2Folge 37
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 37: Abgesang
45 Min.Ab 12
Einen eigenen Song im Radio zu hören ist der Traum aller Musiker. Auch der 22-jährige Rapper Mike Odis wünscht sich nichts sehnlicher. Doch die Konkurrenz schläft nicht und plötzlich steht Mike im Verdacht, ein Betrüger zu sein! Er soll seinen neuen Song nicht selbst geschrieben, sondern einfach nur geklaut haben. Sein ärgster Konkurrent setzt ihm massiv zu. Ein Krieg zwischen den Rappern bricht los. Alexander Hold hat Mike beim Drogenentzug begleitet und eilt ihm nun zu Hilfe.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH