Wo ist mein Erbe

Wo ist mein Erbe

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 32: Wo ist mein Erbe

45 Min. Ab 12

Nach dem überraschenden Tod seiner Patentante erwartet Markus Blöcker endlich aus seinem Hartz-IV-Leben entfliehen zu können. Da er der einzige Angehörige ist, ist seine Hoffnung nicht unbegründet. Doch bei der Testamentseröffnung kommt alles anders als geplant: Der 29-Jährige erbt keinen Cent, das gesamte Vermögen fließt in die Hände einer dubiosen Stiftung. Der verzweifelte Markus sucht Hilfe bei Stephan Lucas.

