Staffel 2Folge 173vom 25.06.2016
Das GoldkindJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 173: Das Goldkind
46 Min.Folge vom 25.06.2016Ab 12
Drohungen, Erpressung und Einbruchsdiebstahl. Richter Alexander Hold muss sich mit unsicheren Beweisen und fragwürdigen Alibis auseinandersetzen. Hat die 15-jährige Carolin Gold im Wert von 50.000 Euro aus dem Safe der Familie Scheffler gestohlen, weil sie von ihrem kriminellen Ex-Freund dazu genötigt wurde? Alle Indizien sprechen gegen das junge Mädchen, doch Alexander Hold wirft einen Blick hinter das Offensichtliche. Bildrechte: SAT.1.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1