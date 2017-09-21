Staffel 2Folge 181vom 21.09.2017
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 181: Eine Familienangelegenheit
45 Min.Folge vom 21.09.2017Ab 12
Hotelerbin Lena Wittbach fällt aus allen Wolken, als ihr Bruder Paul plötzlich vor ihr steht. Eigentlich sollte der noch im Gefängnis sitzen, will sich jetzt aber seinen Teil des Erbes zurückholen. In ihrer Verzweiflung schaltet die 29-Jährige Rechtsanwältin Benita Brückner ein. Die will die Familienangelegenheit ohne großen Schaden regeln. Doch kurz danach wird Lena bewusstlos in der Hotelgarage gefunden. Bildrechte: SAT.1.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH