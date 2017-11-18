Zum Inhalt springenBarrierefrei
46 Min.Folge vom 18.11.2017Ab 12

Pias Ex Toni wird aus dem Gefängnis entlassen. Weil sie ihm bei seinem Prozess kein falsches Alibi gab, fürchtet Pia nun seine Rache. Als tatsächlich ein Mordanschlag auf sie verübt wird, ist Alexander Hold zur Stelle und rettet sie. Toni streitet alles ab und behauptet sogar, Pia sei damals die Drahtzieherin des Diebstahls gewesen. Alexander Hold muss herausfinden, wo das gestohlene Geld geblieben ist, wer es auf Pia abgesehen hat und wer hier Opfer und wer Täter ist. Bildrechte: SAT.1.

