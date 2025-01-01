Staffel 2Folge 46
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 46: Ein Leben für ein Leben
45 Min.Ab 12
Das nahezu perfekte Leben der Baumgartens ist mit einem einzigen Anruf schlagartig vorbei. Am anderen Ende der Leitung: ein Psychopath. Er hat die Tochter der Baumgartens entführt und fordert als Lösegeld einen Mord. Ulrich Baumgarten soll einen Menschen umbringen - egal wen. Der am Boden zerstörte Vater tut alles, um das Leben seiner Tochter zu retten, selbst, wenn er sich dafür selbst opfern muss ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH