Ein Leben für ein Leben

Folge 46: Ein Leben für ein Leben

45 Min.Ab 12

Das nahezu perfekte Leben der Baumgartens ist mit einem einzigen Anruf schlagartig vorbei. Am anderen Ende der Leitung: ein Psychopath. Er hat die Tochter der Baumgartens entführt und fordert als Lösegeld einen Mord. Ulrich Baumgarten soll einen Menschen umbringen - egal wen. Der am Boden zerstörte Vater tut alles, um das Leben seiner Tochter zu retten, selbst, wenn er sich dafür selbst opfern muss ...

