Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 59: Au Pair in Not
44 Min.Ab 12
Die junge Ukrainerin Jelena kommt als Au Pair Mädchen nach Deutschland. Eigentlich will sie ein neues Leben beginnen. Doch bald besteht ihr Alltag nur noch aus Gewalt und Angst. Das Mädchen behauptet, von ihrem Gastvater vergewaltigt worden zu sein. Der jedoch wehrt sich gegen die Anschuldigungen. Jelena droht in ihr Heimatland abgeschoben zu werden. Alexander Hold glaubt dem Au Pair und kämpft für das Mädchen.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
