Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 71: Totentanz
45 Min.Ab 12
Die Patentochter von Frank Seelhoff hat sich ausgerechnet in einen angehenden Rockstar verliebt. Mit aller Macht versucht das schüchterne Mädchen in der Glamourwelt mitzuhalten. Doch sie scheitert tragisch. Eines Nachts stirbt sie auf einer Party an einer Überdosis Drogen. Annikas Eltern können nicht glauben, dass Annika die Drogen freiwillig genommen hat. Deswegen bitten sie Alexander Hold um Hilfe.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
