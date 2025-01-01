Zum Inhalt springenBarrierefrei
DIE PROPHEZEIHUNG

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 85: DIE PROPHEZEIHUNG

44 Min.Ab 12

Kristallkugeln, Gläser rücken und Kartenlegen - für viele sinnloser Hokuspokus, für Carla Gerland eine Leidenschaft. Als eine ihrer Prophezeiungen zur grausamen Realität wird, gerät das Leben der 38-Jährigen komplett aus den Fugen. Wie vorhergesagt hat ihre Nachbarin einen schweren Autounfall und kämpft ums Überleben. Dadurch gerät Carla Gerland nicht nur ins Visier der Polizei, sondern zieht auch den Zorn der Nachbarschaft auf sich. Kann Anwältin Isabella Schulien hlefen?

