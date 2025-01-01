Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein toter Freund im Kofferraum

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 97: Mein toter Freund im Kofferraum

44 Min.Ab 12

Till Mascher kommt immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Bis jetzt kam er glimpflich davon - doch diesmal gerät er mit einem gestohlenen Auto in eine Polizeikontrolle und die Beamten finden im Kofferraum eine Leiche. Es ist Tills bester Freund! In seiner Panik flüchtet der 21-Jährige. Rechtsanwältin Isabella Schulien will herausfinden, ob Till wirklich ein eiskalter Mörder ist.

