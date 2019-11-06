Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baby auf Bestellung

Folge 184: Baby auf Bestellung

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die junge Russin Ekaterina verwindet spurlos. Ihre Schwester Darja reist nach Deutschland und sucht nach der 23-Jährigen. Ihre letzte Chance: Richter Alexander Hold. Geschockt von der Nachricht, dass ihre Schwester nicht nur wegen Drogenschmuggels vor Gericht stand und illegal in Deutschland ist, sondern auch hochschwanger ist, wird Darja immer panischer. Der Richter setzt alles in Bewegung, um die junge Frau zu finden und kommt einer schrecklichen Geschichte auf die Spur ... Rechte: Sat.1

